Prosa é o bairro com o metro quadrado mais caro da Capital, aponta levantamento

Com uma plenitude de bairros e com preços variantes, o que não falta para o campo-grandense é escolha na hora de comprar um imóvel, no entanto, o preço continua sendo um fator importante na hora de escolher um cantinho para chamar de seu.

Segundo informações da Prefeitura de Campo Grande, a Capital conta com um total de 73 bairros registrados, e dados do Índice FipeZAP, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que monitora os preços de imóveis em diversas cidades do país, mostraram que o Prosa foi o bairro mais caro da Capital em 2023, com uma média de R$ 8.736 por metro quadrado (m²).

O Centro veio em segundo lugar, com um valor de R$ 5.757 /m², uma diferença de quase três mil reais pelo metro quadrado entre os dois bairros. Na terceira posição aparece o Bandeira, com R$ 5.757 /m².

Em quarto colocado aparece o Segredo, com o metro quadrado saindo por Segredo: R$ 4.226, seguido do Lagoa, que registrou uma média de R$ 3.727 /m². No Anhanduizinho, o valor foi de R$ 3.303 /m², enquanto no Imbirussu o observado foi de R$ 3.119 /m².

Bairro mais caro do Brasil é o Leblon

A pesquisa mostrou que o bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, foi o mais caro do Brasil, com uma média de R$ 22.544 pelo metro quadrado. O segundo lugar na colocação também foi ocupado por um bairro do Rio, desta vez, Ipanema, que registrou uma média de R$ 21.348 /m².

O metro quadrado do Leblon é R$ 13.808 mais caro que o metro quadrado no Prosa, o bairro mais caro da Capital sul-mato-grossense. A diferença entre o metro quadrado do bairro mais caro de Campo Grande e Ipanema, que ocupa segunda lugar, é de R$ 12.612.

