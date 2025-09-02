Menu
Prospera 2025 fez mais de 3.200 atendimentos gratuitos nas comunidades

Além de Campo Grande, o programa também aconteceu simultaneamente em 15 municípios onde a Aegea atua

02 setembro 2025 - 10h12
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

A ação social Prospera 2025 realizou mais de 3.200 atendimentos gratuitos em diversas áreas essenciais para a população, com o número somado das ações do último sábado (30). O evento, que aconteceu no Parque Jacques da Luz, no bairro Moreninhas, em Campo Grande e reuniu mais de 1.700 pessoas que receberam serviços como emissão de documentos, atendimentos médicos, orientações jurídicas, vacinação, castração de animais e muito mais.

A edição de 2025 do Prospera, promovida pelo Instituto Aegea e realizada pela Águas Guariroba, chegou à sua terceira edição com o apoio de mais de 50 voluntários, a ação levou para a comunidade mais de 30 serviços gratuitos, além de promover atividades recreativas e de lazer para toda a família.

“O Prospera não é só sobre serviços essenciais. Ele também é sobre transformação. No total, foram mais de 3.200 atendimentos ao longo da ação, e o impacto foi imenso, principalmente com o lançamento da Carreta da Transformação, que vai percorrer toda a cidade oferecendo cursos profissionalizantes gratuitos", afirmou Jhonatan Passos, gestor de Responsabilidade Social da Águas Guariroba.

Além de Campo Grande, o Prospera 2025 também aconteceu simultaneamente em 15 municípios onde a Aegea atua, levando cidadania e inclusão a milhares de pessoas em todo o Brasil.

 

