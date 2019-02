Veja lista - Semadur vai exumar restos mortais no Santo Amaro

Foi publicado na página 13 do Diário Oficial de Campo Grande de quarta-feira (27), a iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), em exumar restos mortais de diversos túmulos do cemitério Santo Amaro.

De acordo com a publicação, o motivo para tal ação é devido o fato dos familiares não terem requerido o aforamento perpétuo da sepultura, ou seja, não fizeram a transferência do domínio útil e perpétuo do direito de usar o lote.

Existe um prazo para familiares providenciarem a documentação após o enterro (adultos: cinco anos e crianças: dois anos). A exumação é feita, devido a falta de espaço em cemitérios públicos da capital.

Os familiares interessados em regularizar a situação terão prazo de 30 dias, a contar da data de publicação do presente Edital, para requererem o domínio, por aforamento perpétuo, da respectiva sepultura (lote). Os interessados devem comparecer na Semadur e elaborar um requerimento. A aquisição do terreno para adulto é de R$ 152,52 e para criança o valor chega a R$ 68,30.

Os restos mortais exumados são transladados para o Ossário Municipal.

Veja a lista passível de exumação abaixo:

