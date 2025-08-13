Menu
Proteja+CG: app garante resposta rápida contra violência em Campo Grande

Sistema atende violência contra mulheres, profissionais da saúde e educação

13 agosto 2025 - 16h40Carla Andréa    atualizado em 13/08/2025 às 16h44

A Prefeitura de Campo Grande anunciou o lançamento do Proteja+CG, um conjunto de aplicativos criado para agir de forma rápida e salvar vidas em situações de risco.

Desenvolvida pela Agência de Tecnologia e Inovação (Agetec) em parceria com diversas secretarias municipais, a ferramenta reúne monitoramento em tempo real, botão de emergência e resposta imediata, com foco na proteção de profissionais da Saúde, Educação e mulheres em situação de vulnerabilidade.

Segundo a administração municipal, o sistema foi pensado para oferecer agilidade no acionamento da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e eficiência no monitoramento das ocorrências.

Ao ser acionado, o botão de emergência envia um alerta com geolocalização para a central da GCM, que desloca a equipe mais próxima para o atendimento.

A iniciativa busca responder a um cenário preocupante: no Brasil, oito em cada dez profissionais de saúde afirmam já ter sofrido algum tipo de agressão no trabalho — verbal, física ou ameaça de morte. 

O sistema é administrado pela Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), que acompanha todas as ocorrências em tempo real por meio do aplicativo.

A família Proteja+CG é composta por três versões específicas:

Proteja Mais Mulher – atendimento rápido para mulheres em situação de risco;

Proteja Mais Saúde – proteção a profissionais da saúde contra ameaças ou agressões;

Proteja Mais Educação – segurança para gestores e equipes escolares em emergências.

Além do acionamento, a plataforma registra dados como horário, local e tempo de resposta.

