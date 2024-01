Publicada lista com inscrições aptas para o sorteio de ambulantes para o Carnaval

Os ambulantes que se inscreveram para participarem do sorteio para atividade de comércio ambulante durante os eventos carnavalescos a serem realizados na Esplanada Ferroviária, de 9 a 13 de fevereiro de 2024, já podem conferir se estão aptos.

Ao todo, foram recebidas 143 inscrições, as que foram selecionadas para participar do sorteio foram publicadas na edição extra n. 7.369 do Diário Oficial (Diogrande) des segunda-feira (29).

A seleção dos participantes acontece nesta terça-feira (30) às 9h, no auditório da Sectur, localizada na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque e a participação dos inscritos é obrigatória.

Ao todo, serão disponibilizados 60 pontos fixos, sendo 40 para a comercialização de alimentos e bebidas não-alcóolicas e 20 para a comercialiazação apenas de bebidas alcóolicas e não-alcóolicas.

Os participantes deverão comparecer ao sorteio munidos de documento de identificação com foto, certificado de boas práticas na manipulação de alimentos e carteira sanitária.

