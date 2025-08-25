Publicada relação definitiva dos inscritos no concurso da Polícia Civil

Foi publicado no Diário Oficial do Estado suplemento desta segunda-feira (25) a relação definitiva dos candidatos inscritos nos concursos públicos para Agente de Polícia Judiciária, Investigador e Escrivão da Polícia Civil e da Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS), para os cargos de agente de segurança socioeducativa e analista de medidas socioeducativas.

São 400 vagas para provimento em cargo efetivo da categoria funcional de Agente de Polícia Judiciária, sendo 300 vagas na função de Investigador de Polícia Judiciária e 100 vagas na função de Escrivão de Polícia Judiciária. Deste total, 80 são para cotistas negros, 12 para indígenas e 20 destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD). Para analista de medidas socioeducativas são 20 vagas.

O edital com as alterações do prazo após prorrogação foi publicado no Diário n. 11.910 a partir da página 258. Mais informações e cronograma atualizado: www.concursos.ms.gov.br.

