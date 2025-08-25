Menu
Menu Busca segunda, 25 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas
Cidade

Publicada relação definitiva dos inscritos no concurso da Polícia Civil

A lista está disponível no portal do Diário Oficial do Estado

25 agosto 2025 - 12h37Sarah Chaves
Foto: Divulgação/Polícia CivilFoto: Divulgação/Polícia Civil  

Foi publicado no Diário Oficial do Estado suplemento desta segunda-feira (25) a relação definitiva dos candidatos inscritos nos concursos públicos para Agente de Polícia Judiciária, Investigador e Escrivão da Polícia Civil e da Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS), para os cargos de agente de segurança socioeducativa e analista de medidas socioeducativas.

São 400 vagas para provimento em cargo efetivo da categoria funcional de Agente de Polícia Judiciária, sendo 300 vagas na função de Investigador de Polícia Judiciária e 100 vagas na função de Escrivão de Polícia Judiciária. Deste total, 80 são para cotistas negros, 12 para indígenas e 20 destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD). Para analista de medidas socioeducativas são 20 vagas.

O edital com as alterações do prazo após prorrogação foi publicado no Diário n. 11.910 a partir da página 258.  Mais informações e cronograma atualizado: www.concursos.ms.gov.br.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Divulgação
Cidade
Aniversário de Campo Grande terá arrecadação de alimentos para o Asilo São João Bosco
Miguel faleceu no acidente de trânsito
Justiça
Juiz decreta prisão de motorista que causou acidente e matou criança em Campo Grande
Sorteio de moradias para idosos no Condomínio Vila da Melhor Idade será nesta sexta (29)
Cidade
Sorteio de moradias para idosos no Condomínio Vila da Melhor Idade será nesta sexta (29)
Visitação no Bioparque
Cidade
Bioparque irá abrir no aniversário de Campo Grande; confira o horário
Sede do Hemosul, em Campo Grande
Cidade
Atenção! Casa da Saúde e Hemosul irão fechar no feriado de terça-feira
Fotos: @otaviio.amarall
Cidade
Olho maior que a boca? Cobra jovem é flagrada tentando predar jacaré no Pantanal
Raphael Ghanem, comediante
Fim de Semana
Sábado promete com feiras, festival gastronômico e stand up em Campo Grande
Casa onde o crime aconteceu
Justiça
Homem pega 38 anos de prisão por matar e queimar esposa em poço na Capital
Foto: Elo7
Cidade
Lei reconhece cordão com borboletas roxas como identificação de fibromialgia em MS
Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro

Mais Lidas

Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Polícia
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Foto: Redes Sociais
Polícia
Jovem sai da boate com amigos e morre ao ter carro alvejado por 14 disparos no Buriti
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
Motoentregador que se acidentou na Marques de Herval morre na Santa Casa