Publicado resultado final de seleção para professores temporários da Capital

A Prefeitura de Campo Grande divulgou o resultado final do processo seletivo simplificado para contratação de professores temporários do Projeto de Esporte, Arte e Cultura (Deac) da Rede Municipal de Ensino (Reme). A seleção contempla profissionais para atuação nos componentes curriculares de práticas corporais e esportivas e práticas de criação em arte.

O processo foi conduzido pelas secretarias municipais de Educação e de Administração e Inovação e teve como base a análise de títulos, com classificação dos candidatos em ordem decrescente de pontuação.

A classificação não garante convocação imediata, que dependerá da necessidade das unidades escolares e da disponibilidade de vagas ao longo do ano letivo. As chamadas para atribuição de aulas temporárias serão feitas conforme a demanda da rede municipal.

A lista completa com o resultado final do processo seletivo está publicada no Diário Oficial Extra do Município , edição de sexta-feira (19).

