Menu
Menu Busca segunda, 22 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Cidade empreendedora - Dez25
Cidade

Publicado resultado final de seleção para professores temporários da Capital

O processo contempla atuação em esporte, arte e cultura na Reme

22 dezembro 2025 - 10h30Sarah Chaves
Foto: Reprodução Foto: Reprodução  
Dr Canela

A Prefeitura de Campo Grande divulgou o resultado final do processo seletivo simplificado para contratação de professores temporários do Projeto de Esporte, Arte e Cultura (Deac) da Rede Municipal de Ensino (Reme). A seleção contempla profissionais para atuação nos componentes curriculares de práticas corporais e esportivas e práticas de criação em arte.

O processo foi conduzido pelas secretarias municipais de Educação e de Administração e Inovação e teve como base a análise de títulos, com classificação dos candidatos em ordem decrescente de pontuação. 

A classificação não garante convocação imediata, que dependerá da necessidade das unidades escolares e da disponibilidade de vagas ao longo do ano letivo. As chamadas para atribuição de aulas temporárias serão feitas conforme a demanda da rede municipal.

A lista completa com o resultado final do processo seletivo está publicada no Diário Oficial Extra do Município, edição de sexta-feira (19).

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Taynara Menezes
Cidade
Comércio do Centro terá horários especiais de funcionamento no fim de ano
Foto: Cid Nogueira/SED
Cidade
Estado divulga resultado preliminar de prova para professores temporários
Foto: Reprodução
Cidade
Vídeo: Funcionários da Santa Casa paralisam atividades por atraso no 13º salário
Seleção ocorreu durante festividade natalina na Praça Ary Coelho
Cidade
Seleção habitacional beneficia 82 famílias durante evento natalino na Capital
Vila Arauco ficará pronta daqui dois anos
Cidade
Arauco destinará mais de 600 casas para colaboradores de Inocência
Terminal de Campo Grande
Cidade
TJ mantém ordem para Prefeitura abrir apuração sobre Consórcio Guaicurus
Agetran orienta redobrar atenção
Cidade
Agetran divulga interdições de trânsito para o fim de semana; confira
O pagamento está sendo realizado dentro do prazo legal
Cidade
Décimo terceiro de servidores municipais está disponível para saque nesta sexta
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Cidade
Em crise financeira, Santa Casa de Campo Grande tenta parcelar 13º de funcionários
Atualmente, a Casa da Saúde fica na Rua Dom Aquino, n&ordm; 1.789, Centro
Cidade
Casa da Saúde altera atendimento no fim de ano, confira e se programe para retirar medicamentos

Mais Lidas

VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita
Política
Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil