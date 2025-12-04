'Quase vomitei': Mulher relata experiência ruim com comida azeda em restaurante da Capital

Mulher, que terá a identificação preservada, não teve uma experiência muito boa ao servir uma refeição em um restaurante conhecido na rua Marquês de Lavradio, no Tiradentes, em Campo Grande. Ela encontrou uma comida azeda na companhia do marido e do cunhado na última terça-feira, dia 2.

"Eu quase vomitei", disse ela em uma publicação no grupo 'Aonde Não Ir em Campo Grande', ao se referir ao prato servido: um frango com molho branco, queijo e batata, possivelmente um fricassê.

Conforme a publicação, ela explicou que quando colocou a comida na boca, logo retirou, pois o gosto não estava dos melhores. "Parei para cheirar a comida e realmente estava azeda". A cliente afirmou que chamou a atendente para conversar e relatar sobre o episódio, mas percebeu que a funcionária a "olhou ironicamente" e respondeu dizendo que não tinha como aquilo acontecer, pois as comidas são feitas no dia.

Porém, ela teve dificuldades ao tentar trocar o prato ou até mesmo servir outra refeição. "Resumindo, eu servi salada, mas não consegui comer porque aquela comida azeda embrulhou meu estômago". Ela relata também a experiência ruim com os funcionários, que segundo a mulher, não procuraram entender a situação.

Nos comentários da publicação, outras pessoas relataram experiências negativas no estabelecimento. "Eu e minha colega fomos parar no hospital com intoxicação alimentar após almoçarmos nesse lugar. Mandamos mensagem pra eles pra relatar e sequer se preocuparam com nosso bem estar. Coloquei uma carne de porco na boca que quase VOMITEI na hora. Gosto de estragada. Fora que estavam abrindo uma massa com garrafa de cerveja", disse uma pessoa.

"A comida é péssima, quando fui tinha um gosto ruim e tinha uma lasanha que estava queimada", disse outra. "Isso é uma coisa muito séria! As pessoas estão brincando com a gastronomia", declarou outro.

O outro lado - Uma responsável pelo restaurante utilizou os comentários da publicação para apresentar a versão e pedir desculpas pelo ocorrido.

"Assim que percebemos o problema no prato, fizemos a troca imediata no buffet. E em relação ao que ocorreu no seu atendimento, agradeço grandemente por informar o que caso para que eu possa retreinar a equipe e corrigir essa falha. Prezamos sempre pelo bom atendimento e cordialidade e esse tipo de situação não é tolerada", escreveu a responsável.

Ela relatou que em relação à vigilância sanitária, o "restaurante possui todas as autorizações e alvarás atualizados e em conformidade as exigências da vigilância sanitária".

Por fim, ela convidou a mulher para ter uma nova experiência, mas diferente da última. "Convido você para retornar em nosso restaurante quando quiser e ter uma nova experiência conosco, tudo por nossa conta. Garanto que terá uma nova visão ao nosso respeito".

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também