Quatro agências da caixa estarão abertas neste sábado na capital

Quatro agências da CAIXA irão abrir neste sábado (9) em Campo Grande, no estado serão nove agências abertas no estado para atendimento do saque em espécie dos beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 que recebem pela poupança social digital.

Em Campo Grande, três agências abertas estão localizadas no centro e uma na Vila Rica, conforme informa a CAIXA Federal. No interior, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas terão uma agência aberta em cada cidade.

A Caixa reforçou que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem às agências durante o horário de funcionamento, das 8h às 12h, serão atendidas.

Mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente do dia. “O banco continua atento à situação das filas em todo o Brasil, atuando para que sejam reduzidas de forma gradual”, diz a Caixa.

Confira a lista completa das agências abertas aqui.

Deixe seu Comentário

Leia Também