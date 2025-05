Que haja luz; após reportagem, prefeitura restaura iluminação no Taveirópolis

Saiba Mais Geral Moradores reclamam de 'escuridão' em rua que está há meses sem iluminação no Taveirópolis

Depois que moradores entraram em contato com a reportagem do JD1 relatando a situação na Rua dona Thomazia Rondon que estava sem luz desde dezembro de 2024, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) enviou uma equipe ao local.

Ainda na noite de ontem (6), um dos populares informou que o problema já estava resolvido, enviando inclusive imagens do local. O poste de luz da rua próximo ao Supermercado Legal no Taveirópolis foi consertado, melhorando o conforto e segurança dos moradores.

