Queda de árvore deixa área central de Dourados sem energia elétrica

Após chuva de curta duração, na tarde desta terça-feira (29), em Dourados, uma árvore caiu na área central, deixando comerciantes e moradores da região sem energia elétrica. O fato ocorreu na avenida Joaquim Teixeira Alves, próximo ao cruzamento com a rua Albino Torraca, centro.

Segundo o site Dourados News , a árvore caiu em cima dos fios da rede elétrica e com isso, um grande quarteirão permaneceu sem energia elétrica. Em contato com a Defesa Civil do município foi informado que uma equipe iria fazer a retirada da árvore e encaminhar outras medidas.

Conforme Ademir Martins, da Defesa Civil, não houve mais registros e a situação ocorreu por conta da árvore ser frágil, já que não ocorreram fortes chuvas ou ventos nesta tarde (29), em Dourados.

O tráfego de veículos ficou impedido por algumas horas no local. A chuva de hoje registrou 5.6 mm em 18 minutos.

