Menu
Menu Busca quarta, 01 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

JD1TV: Moradores ficam sem água no interior e concessionária aponta falta de energia

Segundo a Sanesul, a cidade de Miranda dispõe apenas da água disponível nos reservatórios; Energisa contradiz falta de luz

01 outubro 2025 - 11h50Sarah Chaves    atualizado em 01/10/2025 às 11h54
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Moradores da cidade de Miranda, em Mato Grosso do Sul, enfrentaram falta de água nesta quarta-feira (1º). A interrupção no abastecimento afetou diversos bairros, gerando reclamações nas redes sociais e entre comerciantes.

Segundo a Sanesul, concessionária responsável pelo serviço de abastecimento no município, o problema foi causado pela queda de energia elétrica na Estação de Tratamento de Água (ETA), ocorrida ainda na noite de ontem (30/09). Com a paralisação da estação, a cidade passou a consumir a água disponível apenas nos reservatórios, o que causou a baixa pressão e, posteriormente, a falta de água nas torneiras.

A empresa informou que a previsão é de que o abastecimento seja normalizado até o meio-dia, desde que o fornecimento de energia seja restabelecido. 

A falta de energia também ocasionou interrupção de água nos municípios de Anastácio, Fátima do Sul, distrito de Vale Verde, Prudência Thomaz, entre outros. Veja a lista no link.

A reportagem também entrou em contato com a Energisa, responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região que foi na unidade verificar e informou que o fornecimento está normalizado, contradizendo a Sanesul.

 

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cemitério - Foto: Ilustrativa /
Cidade
TJ decide que cuidado com jazigos em cemitérios de Campo Grande é responsabilidade das famílias
Por legítima defesa, Justiça absolve acusado de matar menor em Campo Grande
Justiça
Por legítima defesa, Justiça absolve acusado de matar menor em Campo Grande
Corpo da vítima encoberto por lona
Justiça
Homem que matou adolescente em Campo Grande enfrenta júri nesta quarta
Evento abre os portões para o público conhecer aeronaves
Cidade
Após adiar abertura dos portões, Base Aérea ainda não confirma nova data para evento
Camilo Santana e o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva -
Política
Câmara aprova título de visitante ilustre a Camilo Santana; vereadores do PL se opõem
Reconhecimento facial
Cidade
Campo Grande é pioneira na implementação de pagamento facial pelo Grupo Pereira
Prefeita Adriane Lopes
Educação
"Ataque à educação" e "sensibilidade", dizem vereadores sobre decreto revogado
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camila Nascimento
Política
Recursos de partidos e procuradoria para cassar Adriane são barrados pelo TRE-MS
Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Campo Grande
Cidade
Campo Grande se aproxima de nove meses sob contingenciamento orçamentário
Foto: Globo
Cidade
Avião caiu em Aquidauana após colidir com árvore, conclui investigação

Mais Lidas

JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Os bandidos estavam em um Ford Ka
Polícia
AGORA: Homens são assassinados em lava-jato do Danúbio Azul
O crime aconteceu na noite de hoje
Polícia
JD1TV AGORA: Homens assassinados em lava-jato do Danúbio Azul são identificados
Delegada descarta assalto e diz que duplo homicídio no Danúbio Azul foi execução
Polícia
Delegada descarta assalto e diz que duplo homicídio no Danúbio Azul foi execução