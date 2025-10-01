JD1TV: Moradores ficam sem água no interior e concessionária aponta falta de energia

Moradores da cidade de Miranda, em Mato Grosso do Sul, enfrentaram falta de água nesta quarta-feira (1º). A interrupção no abastecimento afetou diversos bairros, gerando reclamações nas redes sociais e entre comerciantes.

Segundo a Sanesul, concessionária responsável pelo serviço de abastecimento no município, o problema foi causado pela queda de energia elétrica na Estação de Tratamento de Água (ETA), ocorrida ainda na noite de ontem (30/09). Com a paralisação da estação, a cidade passou a consumir a água disponível apenas nos reservatórios, o que causou a baixa pressão e, posteriormente, a falta de água nas torneiras.

A empresa informou que a previsão é de que o abastecimento seja normalizado até o meio-dia, desde que o fornecimento de energia seja restabelecido.

A falta de energia também ocasionou interrupção de água nos municípios de Anastácio, Fátima do Sul, distrito de Vale Verde, Prudência Thomaz, entre outros. Veja a lista no link.

A reportagem também entrou em contato com a Energisa, responsável pelo fornecimento de energia elétrica na região que foi na unidade verificar e informou que o fornecimento está normalizado, contradizendo a Sanesul.

