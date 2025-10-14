"Quem matou Odete Roitman?": Campo-grandenses podem descobrir juntos em transmissão no shopping

Noveleiros de plantão que queiram compartilhar a emoção da descoberta de 'quem matou Odete Roitman' poderão acompanhar a transmissão do episódio revelador da novela 'Vale Tudo' na Praça de Alimentação do Shopping Norte Sul Plaza em Campo Grande. nesta sexta-feira (17), a partir das 19h30.
O shopping preparou uma ação interativa inspirada na vilã icônica Odete Roitman. Um painel instalado na entrada B (entre as lojas Divino Fogão e Mistura) exibe cubos com a imagem da vilã, interpretada por Déborah Bloch, cercada pelos principais suspeitos do crime.
O público cadastrado no Clube+ poderá participar votando em quem acredita ser o assassino, e registrar seu voto com a promotora que estará no local. Quem participar da brincadeira (exclusiva para maiores de 18 anos) ganha um champanhe como cortesia.
Na adaptação exibida pelo Globoplay, Déborah Bloch assume o papel da grandiosa Odete Roitman do clássico criado por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.
Serviço:
Transmissão da final de Vale Tudo
Sexta-feira, 17 de outubro, a partir das 19h30.
Local: Praça de Alimentação do Norte Sul Plaza
Entrada gratuita