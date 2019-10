"Quem ouve mais erra menos", diz Reinaldo após reunião com lideranças da capital

O governador se reuniu nesta quinta-feira (17) com o prefeito Marquinhos Trad, sua equipe e vereadores de Campo Grande, durante o programa Governo Presente. Na pauta, investimentos para a cidade.

Na oportunidade, o governador ouviu os pedidos do poder executivo e legislativo. “As solicitações foram mais focadas na área da infraestrutura, especificamente com recursos do Fundo de Desenvolvimento Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul), disse a eles que atualmente 25% dos recursos arrecadados já vão para os municípios, mas que é interesse do governo ajudar em infraestrutura as 79 cidades”, afirmou.

Os representantes da capital solicitaram ao governador o aumento de repasse do Fundersul. Hoje, Campo Grande recebe 20% do fundo e a intenção é que o aumento seja para 30%. “É muito difícil entregar os 30% para a capital, mas será possível muita parte do Fundersul em investimento como já está acontecendo na Ernesto Geisel, Bandeirantes e Reviva”, disse.

Reinaldo disse que a reunião foi extremamente positiva e espera “errar menos”. “Quem ouve mais, erra menos”, concluiu.

O prefeito Marquinhos Trad destacou a parceria com o Estado para os investimentos da capital. “Não há como nenhum município sobreviver sem parceria com Estado e União. Afinal de contas, se nós somos uma unidade federativa, essa unidade não pode ser apenas na teoria. Aqui há uma unidade entre município e Estado”, afirmou. A prioridade, segundo o prefeito, será o pedido da população. “Eu e o Reinaldo estamos ouvindo a população, a partir disso, vamos priorizar os investimentos”, disse.

