R$ 100 milhões serão destinados para obras com asfalto na capital

O recurso que será investido na obra é parte de um montante de R$ 100 milhões que serão financiados pela Prefeitura de Campo Grande. A assinatura dos contratos com a Caixa Econômica Federal aconteceu nesta quinta-feira (17) e prevê a execução de 32 km de pavimentação; 9,5 km de recapeamento; revitalização da Avenida Bom Pastor, pavimentação do restante do bairro Rita Viera e a construção de um parque de esportes radicais no Jardim Noroeste.

Para o Rita Viera serão destinados R$ 27 milhões vindos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), lançado pela Caixa Econômica Federal para facilitar a concessão de crédito para obras de saneamento e infraestrutura. O bairro receberá 20,52 km de pavimentação asfáltica, 7,82 km de recapeamento e 5,72 km de drenagem.

A presidente da Associação de Moradores do Rita Vieira, Yara Freitas comemora a garantia do recurso. “Foram 30 anos de espera e muita luta neste longo período e nesta longa espera. Tantas promessas que perdemos a conta nestas três décadas, mas nunca passava de conversa. Agora saiu no papel e o sonho está se tornando realidade. Mais de 10 mil pessoas esperavam por isso. Com o asfalto vai melhorar tudo, o comércio e a valorização das casas. As pessoas terão mais dignidade para andar no bairro. Essa assinatura do contrato trouxe o alívio tão desejado”, finaliza.

A obra de pavimentação e drenagem do bairro está prevista para iniciar até abril de 2021 e será executada em dois lotes.

Serão pavimentadas 46 vias:

Rua Abadia Alves de Souza, Rua Ana Basília, Rua Assunção, Rua Bertolino Vieira, Rua Coleta Ana de Góis, Rua Colômbia, Rua Delcides Mariano, Rua Dom Duarte da Costa, Rua Dona Iracema de Almeida, Rua Dorcas Ferreira Correia, Rua Dr Adeir Ávila de Andrade, Rua Dr José Vilela Bastos, Rua Eliza B. Costa, Rua Enedina Pereira Ferreira, Rua Felipe Duailibi, Rua Francisco de Souza, Rua Irene Viléla Ferreira, Rua João Vieira de Menezes.

E, Rua Joaquim de Almeida, Rua José Vieira de Menezes, Rua Josué Pereira Ferreira, Rua Juazeiro do Norte, Rua Laura de Abreu, Rua Lauro Arruda Mendes Filho, Rua Lázara de Souza, Rua Lázaro Alves Dias, Rua Luis Alves, Rua Marcário Alves, Rua Marcínio Costa, Rua Maria Justina de Souza, Rua Mário Carrato, Rua Mariza Andrade Ribeiro, Rua Martine de Moraes, Rua Martiniano Alves, Rua Nair Dobes, Rua Olinda Alves, Rua Rafael Nahas, Rua Rio Bonito, Rua Roque Tertuliano de Andrade, Rua Rotterdan, Rua Semiramis, Rua Stela de Góis, Rua Teófilo Alves Dias, Rua Vera Cruz e Rua Vilmar Andrade Costa.

Contratos

Os contratos assinados com a Caixa, garantem a destinação de R$ 40 milhões para obras de infraestrutura (drenagem, pavimentação e recapeamento) nos bairros Rita Vieira, Parque Dallas e no Residencial Oliveira (I e III). No Rita Vieira serão feitos 25 km de asfalto e 7,8 km de recapeamento. No Parque Dallas são 4 km de asfalto e 7 km no Oliveira.

Corredor Gastronômico

Na Avenida Bom Pastor, além do recapeamento do trecho do Corredor Gastronômico, Turístico e Cultural (entre a Avenida Eduardo Elias Zahran e a Rua Domingos Jorge Velho) e das transversais, será construída uma praça na altura da Rua do Marco. O projeto prevê também padronização das calçadas, paisagismo, reforço na iluminação pública e criação de áreas de convívio. Essas intervenções vão custar R$ 23.880.000,00.

Projeto Conecta

Um parcela dos recursos que estão sendo assegurados – R$ 29.037.500,00 – vai garantir a implantação do projeto Conecta Campo Grande, que prevê a implantação de 70 mil metros de rede de fibra óptica para a interligação das repartições publicas municipais , além da implantação de uma central de controle Integrado, que vai garantir mais agilidade e eficiência na prestação de serviços aos cidadãos.

Parque dos esportes radicais

Numa área de 135 mil m², no Jardim Noroeste será construído um espaço para a prática de skate, escalada, stand up, motocross e mountain bike. O Parque de Esportes Radicais será construído no antigo aterro de entulhos da construção civil, que foi interditado em 2016. Para execução do projeto o investimento previsto é de R$ 5 milhões.

Deixe seu Comentário

Leia Também