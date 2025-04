Ranking do IBGE coloca Campo Grande como a capital mais arborizada do Brasil

Conforme os dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Campo Grande lidera o ranking nacional de arborização urbana entre as capitais brasileiras.

O levantamento revela que 91,4% dos domicílios da capital sul-mato-grossense estão localizados em vias públicas com pelo menos uma árvore, índice que coloca a cidade à frente de todas as demais capitais do país.

Para a prefeita, Adriane Lopes, esses reconhecimentos reforçam a importância das políticas públicas e da gestão eficiente da arborização urbana “Campo Grande serve de exemplo para outras cidades brasileiras e do mundo. A floresta urbana, além de embelezar a cidade, é fundamental para garantir qualidade de vida, saúde e bem-estar à população, promovendo um desenvolvimento verdadeiramente sustentável”.

O estudo do IBGE, que analisou as características urbanísticas do entorno dos domicílios, considerou apenas a presença de árvores em áreas públicas, excluindo aquelas em quintais privados. A metodologia adotada avaliou cada trecho das vias — chamados de “faces de quadra” —, compreendida como um pedaço da quadra onde fica o domicílio, por exemplo, de uma esquina a outra. Isso significa que as árvores precisavam estar no trecho da rua em que os moradores residiam.

No contexto nacional, a média de brasileiros que vivem em ruas arborizadas é de 66%. Em contraste, 34% da população reside em vias sem nenhuma árvore. Entre os estados, Mato Grosso do Sul se destaca como o único com percentual acima de 90% de moradores em ruas arborizadas, atingindo 92,5%12.

O Secretário Municipal de Meio, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Júnior, destaca que além do reconhecimento nacional, Campo Grande também se destaca internacionalmente.

“Pelo sexto ano consecutivo, a cidade recebeu o título de “Tree City of the World” (Cidade Árvore do Mundo), concedido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e pela Fundação Arbor Day. É a única capital brasileira a manter o selo desde sua criação, em 2019, o que reforça o compromisso local com a gestão e manutenção da floresta urbana”.

