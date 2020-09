Reabertura das fronteiras não inclui Pedro Juan Caballero

Matheus Rondon com informações do Ponta Porã News

As medidas anunciadas pelo governo paraguaio, em protocolo que deve ser assinado com o Brasil, não inclui Pedro Juan Caballero nesse momento. A informação é do ministro da Saúde do Paraguai, Julio Mazzoleni, que segundo ele, já está praticamente pronta a minuta do acordo “gradual, parcial e temporária” e deve beneficiar inicialmente Ciudad del Este e Foz do Iguaçu.

Conforme a proposta das autoridades paraguaias, o turista brasileiro de compras, pode entrar e sair no mesmo dia, em horário determinado e vice-versa, em relação ao paraguaio que cruzar a fronteira para ir a Foz do Iguaçu.

Segundo o presidente da Câmara dos Empresários de Ciudad del Este e Alto Paraná, Carlos Jara, os brasileiros também terão que demonstrar compromisso com a lei e assim garantir o andamento normal da reabilitação da passagem de fronteira. Como será uma abertura gradativa, nem todos vão conseguir passar, segundo publicou o ABC Color. “Peço-lhes, por favor, que respeite os termos do protocolo. Se não obedecermos e começarmos a invadir, a ponte fechará novamente. Que se inscrevam na hora certa, que voltem na hora” explica Carlos.

Com a esperança de reativar a economia na fronteira, comerciantes de Pedro Juan Caballero acreditam que essa fala do ministro da Saúde pode ter sido equivocada e não aceitam a exclusão. “Conseguimos sobreviver até agora, mas ninguém aguenta mais. Se reabrirem em Ciudad Del Este terão que fazer o mesmo aqui também ”, disse presidente da Câmara de Comércio de Pedro Juan Caballero, Victor Barreto.

Segundo ele, a aplicação do protocolo anunciado pelo governo paraguaia é bem mais fácil de ser feita entre as duas cidades gêmeas (Pedro Juan Caballero e Ponta Porã). “Esses termos já foram bem estudados por aqui e entendemos não haver dificuldades em coloca-los em prática aqui na nossa região”, afirmou Victor.

