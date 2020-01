Recapeamento da 13 de Maio deve chegar a Fernando Correa nesta sexta

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Os reparos da segunda etapa de recapeamento rua 13 de Maio devem ser finalizadas nos próximos dias, segundo publicado Prefeitura de Campo Grande nesta quinta-feira (16).

Ainda de acordo com a prefeitura, a previsão é de que até sexta-feira (17) as obras cheguem até o cruzamento da 13 de Maio com a avenida Fernando Correa da Costa.

O próximo local a receber as obras no asfalto é a avenida Salgado Filho, entre as outras avenidas Eduardo Elias Zahram e Noroeste na capital.

Ao todo serão cerca de 1,5 km recapeados para realização da troca dos tubos de cimento amianto por PVC, o processo é da concessionária Águas Guariroba.

Em 2019, havia sido iniciado o recapeamento da rua 13 de Maio num trecho entre a Avenida Eduardo Zahran e a Rua João Pedro de Souza. O serviço foi interrompido para adequações na rede de água, onde foi necessário realizar remendos profundos para garantir a durabilidade da obra.

A primeira etapa do planejamento e revitalização da rua 13 de Maio abrangeu 1,4 km da via. A previsão é que na segunda e atual etapa, a rua seja recapeada por inteiro, chegando até a rua Júlio Dittmar.

Deixe seu Comentário

Leia Também