Recapeamento da avenida Marechal Deodoro deve iniciar em outubro

A Prefeitura de Campo Grande planeja iniciar até outubro a implantação da última etapa do Corredor Sudoeste do transporte coletivo, a Avenida Marechal Deodoro, ligação entre os terminais Bandeirantes e Aero Rancho.

Serão 1, 1 km de drenagem e 5,5 km de recapeamento da avenida localizada na saída para Sidrolândia. O pavimento atual foi feito há mais de 30 anos e está bastante remendado por sucessivos tapa-buracos.

A intervenção começará em frente ao Terminal Bandeirantes e atravessará a rotatória com a Avenida Manoel da Costa Lima. A partir daí, início do trecho em pista dupla, a faixa exclusiva de ônibus será implantada rente ao canteiro central, com estações de pré-embarque.

O investimento previsto é de R$ 12. 585.239,82 e as propostas das empresas participantes da concorrência serão abertas dia 21 de agosto, a partir das 9 horas. O prazo de execução é de um ano, a partir da assinatura da ordem de serviço.

Os dois primeiros braços do Corredor Sudoeste do transporte coletivo já estão quase prontos. No trecho Guia Lopes/Brilhante, está sendo feita as sinalizações horizontal e vertical, além de instaladas as 5 estações programadas para o trecho de 2,2 km. Na sequência, virão novos semáforos. Os 3,8 km da Bandeirantes estão recapeados e ainda neste mês começa a sinalização e serão concluídas as 7 estações.

