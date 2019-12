Recapeamento na 14 de Julho começa este mês, garante secretário

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, afirmou, durante a inauguração da 14 de julho, a continuação das obras do projeto Reviva Campo Grande. O evento aconteceu na última sexta-feira (29).

De acordo com Rudi, grande parte da obra já foi realizada. “O grosso da obra ta pronto, ta entregue. A fiação tirada, nenhum poste mais, toda a rede de energia e telefone enterrada e funcionando”, disse.

Fiorese falou sobre a continuação do Reviva. “Tem alguns reparos para serem feitos, tem o recapeamento da rua 14 de julho depois da avenida Mato Grosso, a gente vai estender até o final dela.” essa continuação será nos 2,60 km restantes da 14.

O secretário se mostrou indeciso quanto ao fim, pela dependência das obras com as chuvas. “Acredito que na segunda semana de dezembro, agora depende muito da chuva, já que estamos entrando no período de chuva. Até o final do mês de janeiro temos condições de entregar isso” concluiu.

