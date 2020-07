Recapeamentos melhoram tráfego e eliminam gastos com tapa-buracos

Em 40 dias, a prefeitura de Campo Grande recapeou oito ruas resultando em um total de 15 quilômetros. Os trechos há mais de 30 anos eram remendados com os “tapa-buracos”. A ação conta com R$ 16,7 milhões, de financiamento da Caixa Econômica Federal, sendo que o projeto prevê um total de 25 km de recapeamento em 20 vias da cidade, e os 10 km que ainda faltam deve estar pronto até novembro.

A prefeitura já entregou mais de 95 km de recapeamento na cidade, desde de 2017. Ao longo dos próximos quatro meses, serão recapeados mais 43 km de vias, com recursos de financiamento do PAC, Pavimentação e Projeto de Mobilidade Urbana e BID. Dos 43 km previstos, 10,4 km estão com ordens de serviço assinadas.

Um exemplo é a Avenida Consul Assaf Trad, que já está quase pronta a obra de drenagem que vai eliminar um ponto de alagamento perto do Terminal Nova Bahia. Um trecho de 2,2 km da pista bairro-centro da avenida será recapeada e está sendo aberta a terceira pista.

Próximo de ser licitado o recapeamento da Avenida Marechal Deodoro, beneficiará o último trecho do corredor sudoeste de transporte coletivo. Até setembro também vai para licitação o novo pavimento da Rui Barbosa , da Avenida Calógeras; 13 de Maio (entre a Avenida Fernando Correia da Costa e a rua Júlio Dittimar) e de todas as transversais entre a Pedro Celestino, Calógeras , Maracaju e Fernando Correia da Costa.

Para o primeiro semestre de 2021, com R$ 52 milhões de emendas parlamentares já asseguradas, serão licitados mais 63 km de recapeamento, incluindo a Avenida Duque de Caxias e o prolongamento até a rotatória em Indubrasil (Avenida Solon Padilha). A soma de todas as frentes de recapeamento e pavimentação deve implementar um novo padrão de utilização e conforto na malha viária da capital.

