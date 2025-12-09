Menu
Recomeçar Moradia sorteará mulheres e pessoas com deficiência nesta terça-feira

Programa municipal oferece R$ 500 mensais para apoio no pagamento de aluguel

09 dezembro 2025 - 14h23Taynara Menezes    atualizado em 09/12/2025 às 15h41
O sorteio definiu 50 vagas e 50 suplentes para cada categoriaO sorteio definiu 50 vagas e 50 suplentes para cada categoria   (Foto: Divulgação)

O Programa Recomeçar Moradia sorteia, nesta terça-feira (9), as modalidades “Mulher Vítima de Violência” e “Pessoa com Deficiência”. A ação ocorre às 18h, na Praça Ary Coelho, dentro da programação do Natal dos Sonhos.

O sorteio definiu 50 vagas e 50 suplentes para cada categoria. As inscrições haviam sido feitas em agosto, durante o 9º Feirão Habita Campo Grande.

O Recomeçar Moradia oferece auxílio mensal de R$ 500 por 12 meses para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O benefício ajuda famílias a custear aluguel, com acompanhamento da equipe social da EMHA durante todo o período. Mais de 400 famílias já foram atendidas pelo programa.

