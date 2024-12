Recorde: Bioparque Pantanal bateu 1 milhão de visitas em 2024

O ano de 2024 encerra com resultados positivos para o maior aquário de água doce do mundo. O Bioparque Pantanal recebeu 1 milhão de visitantes no ano. O espaço ampliou o plantel de espécies de água doce, que passou de 379 para 446, um aumento de 67 novas espécies.

Além disso, aproximadamente 3 mil filhotes de 63 espécies distintas foram reproduzidos no Bioparque.



Com a realização das expedições do Centro de Conservação de Peixes Neotropicais, foram mais de 70 visitas técnicas de instituições de ensino e de empreendimentos como o Sea Word.



O Bioparque avançou também na área de pesquisa ao publicar artigos científicos em revistas de impacto internacional e participar de programas renomados como o PPBio Pantanal: Capital Natural, liderado pelo CNPq, que une pesquisadores nacionais e internacionais.



Entre as realizações estão o 1º Encontro de Iniciação Científica e a 2ª Jornada de Pesquisa e Tecnologia, que fomentaram ainda mais a popularização da ciência.



Ampliando as ações de inclusão, o Bioparque inaugurou neste ano, a sala de acomodação sensorial para autistas e neurodivergentes, além da contratação de três colaboradores com deficiência. "Queremos que todos, independentemente de suas condições, sintam-se acolhidos e façam parte dessa experiência única que é o Bioparque Pantanal”, enfatizou Maria Fernanda Balestieri, diretora-geral da instituição.



“Foi um ano emblemático, em que intensificamos nossos esforços em educação ambiental, pesquisa, inclusão, cultura e lazer. Agradecemos a todos que contribuíram para esse sucesso e reafirmamos nosso compromisso de promover experiências únicas e resultados ainda melhores em 2025”, ressaltou a gestora.

