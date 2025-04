Rede de apoio ao esporte reabre inscrições para projetos esportivos de MS

A Rede CT (Capacitação e Transformação) está com inscriçõs abertas, gratuitas, para projetos esportivos de Mato Grosso do Sul. A iniciativa busca descentralizar o acesso aos recursos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, garantindo que mais organizações possam estruturar projetos e captar investimentos. O prazo para se inscrever é até 15 de abril.

Em 2024, a Rede CT atendeu 320 projetos em todos os estados das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, destacando 76 iniciativas do Centro-Oeste, sendo 21 do Mato Grosso do Sul.

De acordo com a gerente do projeto CT, Gigi Favacho, as organizações atuam em diferentes setores, aliando esporte, educação, cultura, meio ambiente e direitos sociais, atendendo públicos diversos, como crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, povos originários e LGBTQIAPN+.

"O CT é essencialmente um projeto de transformação social, por meio da democratização do acesso à informação e à formação de OSCS para o domínio de dispositivos de financiamento. E o impacto social é relevante, sobretudo, nos lugares com maior dificuldade de acesso, tanto de informação, quanto aos dispositivos de financiamento, de circulação e de, inclusive, de maior necessidade de ação do poder público e das iniciativas privadas”, explica.

O projeto, que hoje é o maior programa de formação na Lei de Incentivo ao Esporte no Brasil, nasceu em 2024 e é uma iniciativa do Instituto Futebol de Rua e Rede Igapó, além do patrocínio do Itaú e da B3.

Critérios de participação

Podem concorrer ao edital Organizações da Sociedade Civil com projetos esportivos que tenham sede nas regiões Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal), Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe). São oferecidas duas vagas por organização.

Serviço

Inscrições para capacitação da Rede CT - Capacitação e Transformação

Onde: site da Rede CT

Quando: até 15 de abril de 2025

Formação online

Inscrições gratuitas

