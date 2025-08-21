Menu
Rede lança 'Festival do Sobá' com opções a menos de R$ 20 na Capital

Os consumidores poderão encontrar o prato nas rotisserias das lojas Comper em Mato Grosso do Sul

21 agosto 2025 - 10h52Sarah Chaves

Os Supermercados Comper realizam o Festival do Sobá entre os dias 23 e 26 de agosto, em celebração ao mês do sobá e ao aniversário de Campo Grande. A receita originalmente um prato da culinária japonesa, foi adaptado ao gosto local e passou a ser um dos símbolos da identidade da capital sul-mato-grossense.


Durante o evento, os clientes poderão degustar o prato típico adaptado à culinária local, em porções de 400 gramas, nos sabores carne bovina e suína, por R$ 19,98.

O festival ocorrerá nas rotisserias das lojas da rede em Mato Grosso do Sul, com destaque para quatro unidades, Jardim dos Estados, Tamandaré, Brilhante e São Francisco, onde os consumidores poderão acompanhar a montagem do sobá ao vivo, das 15h às 21h. A ação estará disponível em todas as lojas de Campo Grande e em uma unidade de Dourados.
 

