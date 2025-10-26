Rede Record emite nota sobre incêndio que atingiu torre de transmissão; veja

A Rede Record emitiu uma nota na tarde deste domingo, dia 26 de outubro, explicando a situação referente ao incêndio que atingiu a rede de transmissão e deixou a programação do canal fora do ar para os telespectadores de Mato Grosso do Sul.

Em determinado trecho, a emissora informa que "não há informações sobre as causas do incêndio" e que tudo será investigado pelas autoridades competentes.

A Record, inclusive, enfatizou que está colaborando com o Corpo de Bombeiros para extinguir o incêndio e todo e qualquer tipo de perigo na torre, mas que se organiza para restabelecer o sinal.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, várias equipes do Corpo de Bombeiros estão atuando no local e inclusive, mais cedo, foi solicitado outro veículo para combate a incêndio, pois um dos caminhões ficou sem água.

Ainda segundo detalhes obtidos pela reportagem, foram mais de 5 mil litros de água utilizados até o momento no incêndio.

Veja na íntegra a nota da Record:

"A Rede MS de Rádio e Televisão comunica que um incêndio atingiu, por volta das 14h deste domingo, 26, a torre de transmissão da emissora, em Campo Grande. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local realizando o combate às chamas.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, que serão investigadas pelas autoridades competentes.

A Rede MS de Rádio e Televisão está colaborando com o trabalho dos bombeiros para que a situação seja controlada com segurança. A emissora já está se organizando para restabelecer o sinal e voltar ao ar o mais breve possível, em respeito aos seus telespectadores".

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também