Refis 2025: Contribuintes podem simular negociações por WhatsApp

A Prefeitura de Campo Grande lançará no próximo dia 10 de junho o Refis 2025, programa de regularização fiscal que retorna com facilidades ampliadas para os contribuintes. A grande novidade desta edição é a possibilidade de realizar consultas e simulações de negociação diretamente pelo WhatsApp, de forma rápida, prática e sem precisar sair de casa.

O atendimento será feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, pelos números (67) 4042-1320 e (67) 98471-0487.

O prazo para adesão vai até 11 de julho, com condições especiais que incluem descontos de até 80% sobre juros e multas em débitos tributários e não tributários, como IPTU e ISS.

O contribuinte poderá escolher entre pagamento à vista ou parcelamento, este último com abatimentos de até 60%. Também há condições específicas para quem já possui parcelamentos anteriores, além de uma modalidade especial para débitos superiores a R$ 150 mil, que podem ser quitados em até 120 vezes, após análise.

Os pagamentos podem ser efetuados em bancos conveniados, como Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Sicredi, Sicoob, Santander e casas lotéricas.

As guias de pagamento podem ser geradas online, pelo portal refis.campogrande.ms.gov.br. Para quem ainda preferir o atendimento presencial, a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, funciona das 8h às 16h, sem intervalo para o almoço.

