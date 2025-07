Refis 2025 deve arrecadar mais de R$ 20 milhões

Vigente há um mês, o Refis 2025, iniciativa da prefeitura para contribuintes quitares débitos com descontos termina nesta sexta-feira (11), e expetativa é arrecadar entre R$ 25 a R$ 30 milhões para o cofres públicos.

Os contribuintes podem aderir ao Refis 2025 para a negociação de débitos tributários e não tributários, ajuizados ou não, como IPTU e ISS com descontos que chegam a 80% sobre juros e multas.

Segundo a prefeita Adriane Lopes, historicamente a ação no meio do ano consegue atrair contribuintes com angariando até R$ 30 milhões em renegociações.

A negociação pode ser feita pelo portal refis.campogrande.ms.gov.br , que está disponível 24 horas. A prefeitura disponibiliza ainda o atendimento pelo WhatsApp, pelos números (67) 4042-1320 e (67) 98471-0487, disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Quem preferir atendimento presencial, a Prefeitura mantém a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, com funcionamento das 8h às 16h, sem intervalo para almoço.

