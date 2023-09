Com trânsito mais rápido, reforma da Cafezais tem recebido elogios

Inaugurada no dia 22 de agosto, a duplicação da Avenida dos Cafezais trouxe um trânsito mais rápido, seguro e sem transtornos e congestionamentos nos horários de mais movimento. A revitalização tem recebido elogios dos moradores e comerciantes locais, que agora desfrutam de uma via urbana em boas condições.

Com investimento de 1,1 milhões do Governo do Estado, a obra revitalizou 3,2 quilômetros da Avenida dos Cafezais, assim como fez a duplicação de 1,15 quilômetro da via urbana. Além disso, também foi feita drenagem e pavimentação de algumas alças e implantação de ciclovia.

A reforma da Avenida do Cafezais teve a parceria com a Prefeitura de Campo Grande e faz parte de um pacote de investimentos na região das Moreninhas, que chega a quase R$ 100 milhões, para melhorar a qualidade de vida dos moradores.

O trecho duplicado da Avenida dos Cafezais também vai ganhar uma iluminação com energia solar. Este sistema de LED representa o que há de mais moderno no setor, que prioriza a energia limpa, com foco na sustentabilidade. O investimento previsto é de R$ 1 milhão do Governo do Estado.

Aldemir Lourenço da Silva é comerciante na região e afirmou que o resultado trouxe muito mais fluidez e segurança para o trânsito local. “A obra ficou uma maravilha, a via era muito curta aqui no cruzamento com a Gury Marques, o que provocava muitos acidentes. Eu mesmo perdi um amigo que morreu após um acidente de moto. Com a duplicação ela ficou bem mais segura”, disse.

Lucineia Silva é atendente de loja na avenida ealém de concordar com a segurança, afirmou que a obra valorizou a região. “Antes tinha até uma fila de carros para chegar ou sair do bairro. Facilitou muito para locomoção dos moradores e para quem trabalha aqui. Ficou mais seguro e a obra também valorizou toda região”, avaliou.

Para o secretário estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), Hélio Peluffo, a obra da Cafezais melhorou consideravelmente o acesso de uma série de bairros da região Sul da Capital. “Foi um investimento robusto do Governo do Estado, que resultou em mais agilidade e segurança para as pessoas entrarem e saírem de suas casas”.





