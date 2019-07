Reforma do Guanandizão avança

Saiba Mais Esportes Reforma do Guanandizão será retomada em junho

A obra de reforma do Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, já está em andamento. Funcionários da empreiteira contratada começaram o serviço com a retirada da base do antigo piso da quadra, que será refeito.

A previsão, segundo a prefeitura, é que em maio de 2020 o complexo poliesportivo, inaugurado em 1984, seja entregue revitalizado. O planejamento é trazer, no dia da reinauguração, uma etapa da Liga Mundial de Vôlei, com a Seleção Brasileira.

O Guanandizão tem capacidade para um público superior a 8.300 pessoas e já recebeu grandes eventos como show de Roberto Carlos e partida da Seleção Brasileira de Vôlei. Está interditado desde 2013, por determinação do Corpo de Bombeiros, que cobrou um projeto de prevenção e combate de incêndio, além de ter identificado problemas nas instalações elétricas, que colocariam em risco a segurança dos frequentadores.

O projeto de reforma elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos é abrangente. Contempla , por exemplo, na parte elétrica, troca de toda a fiação, substituição do transformador, instalação de um gerador de energia, reforço da iluminação das quadras externas com novas lâmpadas de led. O gerador é necessário para garantir o funcionamento (em caso de falta de energia) das bombas de água para o combate a sinistros. O projeto elétrico está orçado em, aproximadamente, R$ 500 mil.

Os banheiros também passarão por revisão geral, incluindo parte hidráulica, colocação de novos azulejos, substituição de forro e instalação de equipamentos de acessibilidade para atender pessoas com deficiência física. As intervenções incluem as bilheteira e em toda a estrutura externa de quadras com reparos no piso, nova pintura, novas tabelas de basquete, alambrados. Haverá instalação de tátil no entorno, reurbanização com plantio de grama e troca de lojas.

A reforma é resultado da parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, que liberou R$ 1,8 milhão para custear o projeto.

