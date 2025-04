Reforma do muro da sede do MPMS em Campo Grande custará R$ 1,59 milhão

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) realizará a reforma do muro de sua sede, localizada na Rua Rio Doce, no Bairro Jardim Veraneio, em Campo Grande. A obra terá um custo de R$ 1.598.000,00 aos cofres publicos.

A empresa Pattaro & Nascimento Empreendimentos Ltda venceu o processo de licitação e será responsável pelo serviço. O contrato ainda precisa ser formalizado pelo MPMS antes do início da execução.

De acordo com o Ministério Público, a reforma atende às exigências de segurança institucional estabelecidas pela Resolução nº 10/2018-PGJ, de 25 de maio de 2018. O documento define diretrizes para a proteção das instalações e atividades do órgão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também