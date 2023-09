Região do Aero Rancho recebe 'Programa Subea Itinerante' neste sábado

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subea (Subsecretaria do Bem-Estar Animal), promove neste sábado (16), o 'Programa Subea Itinerante' destinado a cães e gatos de tutores da região do Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Na ação, serão ofertados consulta médico-veterinário, vacinação, vermífugo, microchipagem e encaminhamentos para castração.

Os tutores devem levar os animais em guias ou caixas de transporte e apresentar documento com foto e comprovante de residência.

Essa ação é uma parceria da Subea com a Associação de Moradores do Jardim Aero Rancho.

Serviço

16/09/2023;

Das 8h às 12h;

Sede da Associação de Moradores do Jardim Aero Rancho;

Av. Raquel de Queiroz, 2100 – Jardim Aero Rancho.

