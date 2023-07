Região do Parque dos Sabiás recebe oficina de habilidades manuais nesta semana

Com foco na oportunidade de geração de renda a pessoas que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social, o FAC (Fundo de Apoio à Comunidade) está percorrendo as sete regiões de Campo Grande com as oficinas de Habilidades Manuais. Nesta semana, quarta (26), quinta (27) e sexta-feira (28), moradores do bairro Parque dos Sabiás vão aprender a confeccionar a arte de artesanato de peso de porta, no formato da boneca batatinha.

Cerca de 20 mulheres participam do curso, que acontece das 13h às 17h, na Associação de Moradores do bairro. Ao todo as aulas contabilizam 20 horas. Todo material utilizado para a confecção do artesanato é disponibilizado gratuitamente pelo FAC. Ao final, cada aluna recebe uma apostila e o produto confeccionado por ela mesma. O foco é mostrar que a pessoa pode trabalhar sem sair de casa.

Além da geração de renda, o curso trabalha ainda a autoestima e o despertar da valorização dessas mulheres. “A comunidade do Sabiás é muito participativa. São pessoas que querem aprender a fazer algo diferente para gerar renda. Temos mulheres aqui que já trabalham com artesanato e estão sempre em busca de aprenderem algo novo”, destacou Maisa Mamedes Peres, presidente da Associação Desportiva do Parque dos Sabiás.

Para a coordenadora geral do FAC, Adir Diniz, o foco do trabalho é a geração de renda, mas as aulas acabam abordando outras vertentes. “Durante o aprendizado trabalhamos ainda a autoestima e a valorização dessas mulheres. Elas se descobrem, se ajudam, passam a ser mais solidárias e assim cumprindo o objetivo do FAC, que é ajudar aqueles que mais precisam, não só no âmbito material, mas também no pessoal”, enfatiza Adir.

A comunidade do bairro já participou de outros cursos e oficinas oferecidos pela Prefeitura, como culinária, ovos de páscoa e cultivo de orquídeas. Mais informações sobre os cursos e oficinas ministrados pelo FAC podem ser obtidas pelo Instagram do FAC, @fac.pmcg e pelo telefone número 2020-1361.

