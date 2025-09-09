Menu
Região do Parque Matas do Segredo recebe ação preventiva contra incêndios

A proposta é conscientizar moradores e comerciantes do entorno sobre os riscos da prática de queimadas

09 setembro 2025 - 17h45Taynara Menezes
Região do Parque receberá serviço a partir das 8hRegião do Parque receberá serviço a partir das 8h   (Foto: Reprodução)

A região do Parque Estadual Matas do Segredo receberá uma ação preventiva, a partir das 8h desta quarta-feira (10), para combater incêndios. A ação é do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), em conjunto com o Projeto Florestinha, a Guarda Municipal Ambiental de Campo Grande, o Comitê Integrado de Combate ao Fogo (COMIF), a  Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e Instituto de Meio Ambiente (Imasul).

A ideia é realizar uma atividade porta a porta de Educação Ambiental no entorno do parque, orientando e conscientizando moradores e comerciantes da Rua Vicente Miglioli.

Destacando a cada um a importância da destinação correta dos resíduos sólidos e os riscos da prática de queimadas irregulares, especialmente neste período de emergência climática.

Durante a mobilização, os participantes serão divididos em quatro grupos e, munidos de folhetos educativos, irão conversar com a comunidade sobre prevenção de incêndios e descarte adequado do lixo.

A ação faz parte das atividades do Mês da Árvore e busca envolver a população local como multiplicadora de boas práticas ambientais, garantindo mais segurança para o Parque e melhor qualidade de vida para todos.

