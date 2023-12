Região do Vida Nova recebe ação do 'Procon na rua' neste sábado

A população que mora no bairro Vida Nova terá a oportunidade de ser atendida pela ação do 'Procon na rua' neste sábado (9). O atendimento servirá para orientar os consumidores, mas também, ajudá-los a formalizar reclamações sobre algumas situações.

Mas para ser atendido, o consumidor deve se atentar a alguns documentos que serão necessário apresentá-lo. A van do Procon na Rua estará presente no ‘Mutirão Todos em Ação’, das 8h às 13h.

Para abertura de reclamação no Procon-MS é necessário apresentar original e cópia do documento de identificação com foto, comprovante de residência atualizado ou uma declaração de próprio punho, além de detalhes sobre a relação de consumo com a empresa (contrato, comprovante de pagamento ou boleto).

Durante o ‘Mutirão Todos em Ação’, que está em sua 26ª edição, será possível emitir documentos de identificação (RG), realizar e atualizar cadastro em programas sociais, ter acesso a tarifa social de energia, água e esgoto, a vagas de emprego, serviços de saúde, entre outros.

Haverá ainda apresentações culturais e sorteio de prêmios.

O atendimento com mais de 300 serviços gratuitos estará na Escola Municipal Nerone Maiolino, localizada na Rua Maraú, s/n, no Vida Nova.

Deixe seu Comentário

Leia Também