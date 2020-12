Reinaldo apresenta revitalização do Parque dos Poderes

Local frequentado por famílias para atividades de lazer e esporte e que concentra as sedes administrativas dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, o Parque dos Poderes vai passar pela primeira revitalização em mais de 35 anos. O projeto foi apresentado pelo governador Reinaldo Azambuja a síndicos de condomínios localizados dentro do complexo e a grupos de atletas que usam o parque.

Frequentadores e moradores puderam apresentar sugestões que serão incorporadas ao projeto do engenheiro Marcio Machado. A revitalização inclui o recapeamento de 110 mil m² de ruas, implantação de 4 quilômetros de pista de caminhada e corrida, 4,2 quilômetros de ciclovia no canteiro central, acessibilidade, paisagismo, 70 bancos de descanso, três estações de ginástica, reforma dos estacionamentos e instalação de 41 abrigos nos pontos de ônibus e de lixeiras, além da construção de um Centro de Apoio ao Usuário com banheiros masculinos, femininos e adaptado para pessoas com deficiência. A intenção é iniciar o processo licitatório ainda em dezembro.

Funcionário do Tribunal de Contas e diretor da Associação Firebikes Team, Paulo Eduardo Lyrio afirmou que o investimento vai ser um incentivo à prática esportiva. A Firebikes Team é a maior associação de ciclistas do Estado. “A ciclovia vai garantir segurança principalmente para os iniciantes e será um incentivo para as famílias terem momentos de lazer e saúde. Aqui até campeões estaduais treinam. Só temos a agradecer ao governador”, disse.

Reinaldo Azambuja explicou que a reivindicação é um pedido antigo e que, finalmente, poderá ser atendido. “Há tempos nos pediram que fizessemos um projeto de revitalização de todo o Parque dos Poderes. Esse parque começou a funcionar em 1982. O saudoso governador Pedro Pedrossian mudou todas as estruturas governamentais aqui para dentro. De lá para cá nunca passou por uma revitalização”, afirmou.

O governador disse ainda que todas as melhores serão feitas sem a necessidade de supressão vegetal. “É um parque de todos os sul-mato-grossenses e daqueles que nos visitam também. Idealizamos ouvindo alguns setores e vamos fazer com o menor impacto possível, respeitando o que existe. Será uma nova estrutura que além de embelezar, vai criar uma condição melhor para quem usa aqui para atividade de lazer, entretenimento, confraternização e prática esportiva”.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, ressaltou que, nos últimos anos, o Parque dos Poderes “deixou de ser um lugar [apenas] de trabalho, para ser um local de frequência da população, não só dos condôminos, mas também de quem utiliza o parque para fazer suas atividades esportivas, para passear”.

“Com o decreto de fechamento, a frequência aumentou muitos nos fins de semana. Acabou virando um espaço importante da cidade de Campo Grande e de pessoas que vêm de fora. O governador conversando com o Marcelo [Miranda, presidente da Fundesporte] pediu que fizéssemos um projeto de melhorar essa estrutura para beneficiar a população com olhar muito atento à qualidade de vida das pessoas e à questão ambiental”, contou Riedel.

O presidente da Fundesporte lembrou que o Parque dos Poderes foi escolhido pela população campo-grandense como principal destino para lazer em família e prática de atividades físicas. “É uma coisa bacana porque mostra uma preocupação do Governo do Estado com a qualidade de vida da população. Vamos dar estrutura para um lugar que é único, maravilhoso, e fiquei feliz de ouvir relatos de que vai ser um dos principais parques do mundo”, concluiu Marcelo Miranda.

