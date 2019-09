Reinaldo assina contrato de R$ 119 mi que garante obras no MS

O governador, Reinaldo Azambuja, assinou um contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF) no valor de R$ 119 milhões para a realização de obras de saneamento básico em 16 municípios do Programa “Avançar Cidades”. A assinatura do documento aconteceu no último sábado (21) na sede da Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) em Campo Grande.

Com este recurso, está previsto da Sanesul construir 419 km de extensão de rede de esgoto e 23.046 novas ligações de esgoto nas cidades beneficiadas nesse programa, além de outras obras complementares do sistema de esgotamento sanitário. “Investir em saneamento é melhorar a qualidade de vida da população”, disse Reinaldo durante o evento que marcou a assinatura do programa.

Conforme o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, a verba assegurada, haverá um avanço significativo nos índices de cobertura de esgoto nestes municípios operados pela estatal. “Saneamento é fundamental para evitar a poluição, preservar a saúde das pessoas e o meio ambiente”, disse Carneiro.

Cidades contempladas

As verbas disponibilizadas às cidades fazem parte do processo seletivo conduzido pelo então Ministério das Cidades. As cidades beneficiadas nesta fase são: Anastácio, Anaurilândia, Aral Moreira, Bataguassu, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Ivinhema, Japorã, Mundo Novo, Rio Brilhante, Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso.

