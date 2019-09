Reinaldo lamenta morte do artista Isaac de Oliveira

O governo publicou nesta segunda (23), pela manhã, uma nota de pesar sobre a morte do artista plástico Isaac de Oliveira, que faleceu no início da manhã de hoje em decorrência de câncer de pulmão. O artista estava em fase de tratamento do câncer desde 2016.

Confira a nota de pesar na íntegra:

"Nosso profundo sentimento diante da morte do artista plástico, Isaac Oliveira, um dos ícones da arte do Mato Grosso do Sul, que tão bem retratou, com cores vibrantes, a fauna e a flora do nosso cerrado. Baiano de nascimento e sul-mato-grossense por afinidade, a obra do artista teve grande influência regional e ganhou o mundo com seu talento. Este ano foi um dos homenageados no Festival de Inverno de Bonito, evento promovido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e, recentemente, recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O Governo do Estado tem a honra de possuir obras do artista em seu acervo e nas paredes de diversos edifícios públicos. Isaac de Oliveira estará sempre em nossas retinas e no coração de Mato Grosso do Sul. Nossa gratidão a ele por escolher este Estado para viver e criar uma obra inspirada em nossa cultura e natureza".

O velório será a partir de 14 horas na Assembleia Legislativa, mas ainda não foi divulgado o local do sepultamento.

