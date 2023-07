Relatório mostra Campo Grande em 7° lugar em geração de emprego no país

Campo Grande registrou saldo positivo de 1.011 postos de trabalho em maio, contra 749 em abril, conforme dados do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (Caged)



O resultado deixa a Capital, em termos relativos, na 7ª posição dentre as 27 capitais considerando o percentual de crescimento na criação de vagas de emprego em relação ao mês anterior. A alta de 0,45% foi impulsionada, principalmente, pelo setor de serviços, que contratou mão de obra de 467 trabalhadores.



Ainda segundo o relatório do Caged, considerando o saldo acumulado do período de janeiro a maio, Campo Grande criou 4.417 postos, representando 20% das vagas criadas no Estado de MS (21.922) neste período.



Atrás do setor de Serviços, responsável por criar 55% dos postos de trabalho do saldo total, a Construção apresentou saldo de 246 vagas no mês de maio, seguido do Comércio (166), Indústria (129) e Agropecuária (3).



No acumulado do ano, o segmento Serviços tem saldo de 2.434 postos de trabalho, seguido por Construção (920) e Indústria (808).



Coordenadora de Empreendedorismo e Observatório do Trabalho da Funsat, Catyuce Thays Silva de Lima, lembra que, em maio, a Fundação do Trabalho realizou um Feirão de Oportunidades com a participação de 31 empresas parceiras, de diversos segmentos, ofertando mil vagas, o que também contribui para esse salto positivo.



