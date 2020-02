Relógio da 14 de Julho ajudará em campanhas de conscientização

O tradicional relógio instalado no cruzamento da 14 de Julho com a avenida Afonso Pena ganhou um colorido especial com iluminação decorativa. Agora, além de marcar a hora e temperatura, terá função educativa, reforçando campanhas nacionais de conscientização.

Em fevereiro, o relógio figura em duas cores. Laranja, conscientizando sobre a leucemia, e roxo, simbolizando o mês de conscientização sobre as doenças lúpus, fibriomialgia e mal de Alzheimer. Já em março, o azul fará referência à prevenção ao câncer colorretal.

O monumento foi instalado durante as obras de requalificação da rua 14 de Julho, no Reviva Campo Grande, em julho de 2019. Ele é feito em ACM, um material acrílico de alta durabilidade e composto por chapas de alumínio. Projetada com perfis metálicos que reproduzem todos os detalhes do relógio original, a escultura é totalmente vazada, visualmente leve, mas ao mesmo tempo forte em seu simbolismo.

Durante as escavações, foi encontrada a fundação do relógio original, que foi utilizada para a sustentação desta nova estrutura, criando um vinculo definitivo com o passado e história da cidade.

Cronograma:

Abril – abril verde significa a conscientização sobre a importância da segurança no trabalho. O mês também é chamado de abril azul para trazer o debate sobre o autismo, que tem a data 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo.

Maio – o maio amarelo reacende o debate sobre a prevenção de acidentes de trânsito. Já o maio vermelho tem por objetivo prevenir a hepatite.

Junho – vermelho é a cor comemorativa do mês de junho sobre a importância da doação de sangue, que tem a data 14 de junho como o Dia Mundial do Doador de Sangue. E o junho laranja é voltado para a conscientização sobre a anemia e leucemia.

Julho – o julho amarelo traz à tona a conscientização sobre as hepatites virais e também sobre o câncer ósseo.

Agosto – o agosto dourado é o mês de informação sobre o aleitamento materno, que, inclusive, tem os dias 1 a 7 de agosto como a Semana Mundial da Amamentação.

Setembro – verde é a cor do mês de setembro para a conscientização sobre a doação de órgãos e prevenção ao câncer de intestino. Neste mês, a data 27 de setembro é o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Outra cor para o mês de setembro é o amarelo, que tem como objetivo a prevenção ao suicídio. Setembro também recebe a cor vermelha para a conscientização sobre a prevenção das doenças cardiovasculares.

Outubro – sendo o mês mais divulgado e conhecido por todos, o outubro rosa é dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, foi criado nos Estados Unidos na década de 1990.

Novembro – o mês de novembro também é bastante conhecido por ser o mês azul, de combate ao câncer de próstata e ao diabetes. O mês também tem a cor dourada, em referência à conscientização sobre o câncer infanto-juvenil.

Dezembro – o mês de dezembro também tem mais de uma cor, o vermelho e o laranja. O dezembro vermelho ressalta a importância da prevenção contra a AIDS, e o dezembro laranja traz o debate sobre o combate ao câncer de pele.

