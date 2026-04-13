Vídeo: Resgate de tatu mobiliza Polícia Ambiental em Campo Grande

A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande resgatou um tatu-peba na tarde de domingo (12), nas proximidades da BR-060, perto da Estrada da Gameleira.

A equipe foi chamada pelo COPOM e, ao chegar ao local, encontrou o animal preso em uma vala com água, sem conseguir sair sozinho. Os policiais fizeram o resgate com cuidado para não machucar o tatu, já que ele estava estressado e o terreno dificultava a retirada.

Depois de retirar o animal, a equipe avaliou a situação e constatou que ele não tinha ferimentos. Como estava bem, o tatu foi solto em uma área de mata adequada para a espécie.

A Polícia Ambiental orienta que, ao encontrar animais silvestres em risco, a população não tente fazer o resgate por conta própria e acione uma equipe especializada pelo telefone (67) 3941-0141.

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