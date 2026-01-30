VÍDEO: Residencial no 'Carandiru' passa por vistoria dos Bombeiros com apoio da PM

Uma vistoria estrutural foi realizada nesta sexta-feira, dia 30, no Residencial Athenas, localizado no bairro Mata do Jacinto, área conhecida como “Carandiru”. A ação atendeu a uma solicitação do Ministério Público e contou com o apoio do 9º Batalhão da Polícia Militar à equipe de vistoria do Corpo de Bombeiros.

O tenente Bandeira, do Corpo de Bombeiros, e o capitão Rogério, do 9º BPM, orientaram os moradores sobre a vistoria predial, os riscos estruturais identificados e as determinações do Ministério Público.

De acordo com as autoridades, será elaborado um relatório técnico da vistoria, que será encaminhado aos órgãos competentes para as providências necessárias.

Durante os trabalhos, policiais militares do 9º BPM, com apoio da Força Tática, realizaram abordagens a pessoas e checagem de veículos, com o objetivo de garantir a segurança e a ordem no local.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também