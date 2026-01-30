Menu
Menu Busca sexta, 30 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

VÍDEO: Residencial no 'Carandiru' passa por vistoria dos Bombeiros com apoio da PM

Será elaborado um relatório técnico da vistoria, que será encaminhado aos órgãos competentes para as providências necessárias

30 janeiro 2026 - 14h40Luiz Vinicius
Visita aconteceu durante a sexta-feiraVisita aconteceu durante a sexta-feira   (Divulgação/PM/CB)

Uma vistoria estrutural foi realizada nesta sexta-feira, dia 30, no Residencial Athenas, localizado no bairro Mata do Jacinto, área conhecida como “Carandiru”. A ação atendeu a uma solicitação do Ministério Público e contou com o apoio do 9º Batalhão da Polícia Militar à equipe de vistoria do Corpo de Bombeiros.

O tenente Bandeira, do Corpo de Bombeiros, e o capitão Rogério, do 9º BPM, orientaram os moradores sobre a vistoria predial, os riscos estruturais identificados e as determinações do Ministério Público.

De acordo com as autoridades, será elaborado um relatório técnico da vistoria, que será encaminhado aos órgãos competentes para as providências necessárias.

Durante os trabalhos, policiais militares do 9º BPM, com apoio da Força Tática, realizaram abordagens a pessoas e checagem de veículos, com o objetivo de garantir a segurança e a ordem no local.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Durante as fiscalizações, foram emitidas cinco notificações administrativas por ausência de livro de registro obrigatório
Cidade
Operação Ferro-Velho fiscaliza 13 estabelecimentos na Capital
A Agetran orienta os condutores a redobrar a atenção e planejar rotas alternativas durante o período das interdições
Cidade
Eventos e obras interditam ruas no fim de semana em Campo Grande; confira
Moradia popular
Cidade
EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica
Instituto Mirim de Campo Grande - Foto: Reprodução / PREFCG
Cidade
Adriane Lopes corta 220 vagas do Instituto Mirim e reduz inclusão de adolescentes
Caso aconteceu durante a madrugada
Justiça
Acusado de homicídio por espancamento em Campo Grande é condenado a 10 anos de prisão
Ao todo, são ofertadas 33 vagas, sendo 30 destinadas a viventes, estudantes de graduação, ensino técnico e residentes da área da saúde, e três para facilitadores
Cidade
Programa Vivências no SUS abre inscrições na segunda-feira na Capital
Transporte público terá esquema especial durante Carnaval na Capital
Cidade
Transporte público terá esquema especial durante Carnaval na Capital
Marcos Marcello Trad -
Justiça
Justiça declara nulo ato que efetivou Marquinhos Trad na ALEMS sem concurso público
Vereador Papy durante o evento na CDL-CG
Cidade
Prefeitura leva à Câmara argumentos para manter veto à taxa do lixo
Caso aconteceu durante a madrugada
Justiça
Acusado de homicídio por espancamento é julgado hoje em júri popular na Capital

Mais Lidas

Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste