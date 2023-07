Residencial Ramez Tebet passará por licitação para obras de drenagem e pavimentação

Brenda Leitte, com Prefeitura

A Prefeitura de Campo Grande recebeu a aprovação da Caixa Econômica Federal para iniciar o processo licitatório para o projeto de infraestrutura urbana de implantação asfáltica, sistema de drenagem de águas pluviais, acessibilidade e sinalização viária no Bairro Ramez Tebet. O projeto, que atende antiga reivindicação dos moradores da região, terá o processo licitatório concluído até o fim de 2023.

Os recursos para a empreitada, em torno de R$ 6 milhões, divididos em dois lotes, são oriundos de emendas parlamentares e, portanto, estão assegurados. Nas primeiras fases do projeto, os serviços de drenagem e pavimentação serão realizados nas ruas Áurea Garcia Nogueira, Maria da Glória Ferreira Sousa, Fidélis Bucker e Esther de Assumpção e Cunha.

Com a intervenção, o bairro passará a ter um padrão urbanístico muito superior, facilitando deslocamentos, elevando a qualidade de vida, atraindo comércio e desenvolvimento para os moradores. Além da drenagem e pavimentação, as ruas receberão sinalização horizontal e vertical, meio fio com sarjetas, bocas de lobo e melhorias de acessibilidade.

“Essa obra chega em muito boa hora e vem para trazer tranquilidade para todos nós. Vai resolver o problema da poeira e lama quando chove, melhorando para quem precisa sair para trabalhar, para ir ao posto de saúde, para os comerciantes e até para as crianças que precisam ir à escola”, comemorou a comerciante Fátima Aparecida Gomes, moradora do bairro há mais de 15 anos.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingos Sahib Neto, ressaltou a importância das obras para a região. “A notícia da liberação por parte da Caixa Econômica Federal, para iniciarmos o processo licitatório, nos alegra porque assim podemos entregar àquela comunidade a infraestrutura que transformará não só a paisagem, mas também proporcionará melhora significativa na qualidade de vida da população”.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também