Restaurante Bamboo Sushi é autuado por cobrança excessiva

O restaurante Bamboo Sushi, especializado na venda de comida oriental, foi autuado pelo Procon estadual, na terça-feira (22), depois de constatação de irregularidades prejudiciais ao consumidor, principalmente a cobrança excessiva.



De acordo com o órgão, foi registrado que, na modalidade de rodízio, por exemplo, uma vez que quando solicitada repetição os clientes são cobrados, mesmo que em centavos, mas sempre há acréscimo no valor previamente informado.



Outra irregularidade está na ausência de informação de que a taxa de serviço é opcional. Não consta no cardápio e os garçons não avisam a clientela, que termina arcando com mais essa despesa.



Outra questão também é em relação ao pagamento com cartões, onde é acrescido o valor de R$ 10,00. Segundo o Procon, os frequentadores são devidamente avisados, o que torna a cobrança regular uma vez que há concordância do cliente, entretanto, não deixa de ser considerada abusiva.

