Resultado de processo seletivo da REME é divulgado; confira

Foi publicado no Diogrande desta sexta-feira (22), o resultado definitivo do processo seletivo com 65 vagas para escolas do campo da Reme (Rede Municipal de Ensino). O processo seletivo foi feito pela prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Segundo o edital n. 17/2023-03, a homologação ocorre após o prazo recursal. Com isso, foi publicada a classificação final dos candidatos. Assim, os aprovados precisam comparecer no dia 25 de setembro, às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na SEMED, na rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida.

A contratação é por prazo determinado, de pessoal apto a desempenhar função temporária de Assistente Agropecuário, Assistente de Secretaria, Auxiliar de Manutenção, Inspetor de alunos e Merendeiro, para lotação na Secretaria Municipal de Educação, especificamente nas escolas do campo.

Portanto, as 65 vagas foram distribuídas da seguinte maneira: oito vagas para assistente de secretaria, sendo necessário ensino médio completo e salário de R$ 1.400,00; três vagas de assistente agropecuário, com salário de R$ 1.500,00; 26 vagas para auxiliar de manutenção, com remuneração de R$ 1.320,00; 13 vagas para inspetor de alunos e salário de R$ 1.400,00 e 15 vagas para merendeiros, com salário de R$ 1.320,00.

As escolas são: Escola Municipal Oito de Dezembro,Escola Municipal Isauro Bento Nogueira; Escola Municipal Agrícola Gov. Arnaldo Estevão de Figueiredo; Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco; Escola Municipal Darthesy Novaes Caminha; Escola Municipal José do Patrocínio; Escola Municipal Orlandina Oliveira Lima; Escola Municipal Leovegildo de Melo.

Para conferir o resultado, basta acessar o Diogrande, a partir da página 4, pelo link.

Deixe seu Comentário

Leia Também