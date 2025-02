Retorno das aulas é adiado nas escolas rurais da Rede Municipal de Ensino

Para garantir a segurança e o bem-estar dos alunos, devido a fatores climáticos e de logística, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) anunciou o ajuste do calendário para as escolas de campo.

Diferente das unidades no perímetro urbano que retomam as aulas nesta segunda-feira (10), os alunos das escolas rurais, devem voltar no dia 17 de fevereiro. A Semed assegura que o calendário letivo será cumprido integralmente, com os 200 dias letivos e 800 horas de aula garantidos a todos os estudantes, inclusive nas escolas do campo.

Segundo o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, “as equipes estão totalmente dedicadas para proporcionar um retorno tranquilo e organizado. Em situações como essa, a segurança dos alunos é nossa principal preocupação, e as escolas rurais estarão prontas para recebê-los no dia 17.”

