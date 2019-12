Réveillon na Cidade do Natal terá show de fogos silenciosos e músicos

A programação para esta terça-feira (31) véspera de Ano Novo na Cidade do Natal contará com atrações ecléticas e com show da virada até 1h de quarta-feira (1) com queima de fogos de quatro minutos sem barulho.

Segundo informações da assessoria de imprensa, a Prefeitura Municipal de Campo Grande e o Fundo de Apoio à Comunidade, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), prepararam shows especiais para a data.

A Cidade abre às 16h, e às 00h haverá um show de luzes com uma queima de fogos de artifícios silenciosos que terá duração de quatro minutos.

A banda de rock On the Road, seguido por show de samba e pagode com Bethynho Show e a Banda Lilás, serão as atrações que seguirão com a programação até 1 hora da manhã.

De acordo com Bethynho Show, a programação foi especialmente preparado para a Cidade do Natal. “Vou trazer um repertório com mensagens positivas para começar o ano novo com o pé direito. Músicas como ‘Deixa a Vida Me Levar’ e ‘Tá Escrito’ vem com uma mensagem motivacional, pra dar um gás no público”, diz ele.

A Cidade do Natal funcionará normalmente nos dias 31 e 1º, apenas o ônibus turístico City Tour não irá contar com saídas no dia 31 de dezembro.

Em compensação, no dia 1°, terá quatro saídas, às 17 horas, 18 horas, 19 horas e 20 horas.



