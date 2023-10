Revelado, bebê do Sr. e Sra. Rena é um menino

Com a presença de mais de 5 mil pessoas, foi revelado o no sábado (14), que o bebê do Sr. e Sra. Rena é um menino. O resultado foi divulgado durante um pocket show, com direito a bailarinos, cantores ao vivo e efeitos especiais.



A programação mais esperada da Semana da Criança, que começou dia 10 e termina neste domingo (15), nos altos da Afonso Pena, marca mais um passo na história do casal mais querido de Campo Grande, onde tudo começou.



Em breve a população poderá ajudar a escolher o nome da reninha, pelas redes sociais da Prefeitura, onde será aberta uma votação.





A história do casal começou quando o Sr. Rena se aposentou do seu trabalho como guia do trenó do Papai Noel e veio passear na Capital em 2021. Ele se tornou a estrela do Natal de Campo Grande e como amou a recepção carinhosa, resolveu ficar por aqui.





Já no ano passado, a Sra. Rena veio passar suas férias na cidade e quando encontrou Sr. Rena, foi amor à primeira vista. A conexão foi tão forte que eles resolveram se casar.



O casamento aconteceu na Cidade do Natal e os dois saíram de lua de mel, viajando pelo Mato Grosso do Sul conhecendo todas as belezas naturais do Estado e retornaram nesta semana para descobrir o sexo do bebê.

Deixe seu Comentário

Leia Também