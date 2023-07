Revitalização da Gerência Operacional da GCM na região do Bandeira é entregue

A Prefeitura de Campo Grande entregou nessa terça-feira (25), a revitalização da base da Gerência Operacional Bandeira da GCM (Guarda Civil Metropolitana), que está instalada no Parque Jacques da Luz, na Vila Moreninha III. O prédio foi totalmente reformado com a ampliação das vagas de estacionamento para as viaturas, quatro alojamentos, sendo dois para o efetivo masculino e dois para o feminino, além de banheiros e refeitório.

“Essa revitalização foi muito aguardada tanto para nós servidores, quanto para a comunidade. Estávamos operando na base da Rua Spipe Calarge. Essa revitalização veio ativar novamente a nossa Gerência da Região Bandeira aqui no Parque Jacques da Luz. Vamos operar com um efetivo de 47 guardas, em uma escala de 24h/72h, com cinco viaturas de quatro rodas e quatro viaturas duas rodas”, explicou o Gerente Operacional da GCM da Região Bandeira, GCM Ponce.

A comunidade pode acionar o serviço da GCM, que funciona 24 horas, através do 153 ou diretamente na base. Na gerência é feito o planejamento, administração, controle, onde as viaturas são estacionadas e de onde partem as rondas para os pontos estratégicos da região. A revitalização contou com o trabalho voluntário de 14 guardas, que atuaram na reforma da base e foram homenageados durante a cerimônia de entrega.

“Essa base vai atender cerca de 111 mil moradores da região, divididos em 11 bairros que estão no entorno das Moreninhas. Estou muito feliz com essa revitalização, que foi feita com recursos próprios da Prefeitura de Campo Grande e a parceria com os guardas civis metropolitanos, que está mudando a cara de todas as bases da nossa Capital. Hoje, nossa Guarda tem um efetivo de 1.190 servidores e com a última chamada de 75 aprovados, do último concurso, esse número deve subir para 1.265, quando forem nomeados e tomarem posse”, disse a prefeita, Adriane Lopes.

Prefeita Adriane Lopes - Roberto Ajala

Para o presidente do Conselho de Segurança das Moreninhas, Humberto Cantuário Vieira, o retorno do atendimento da GCM no Parque Jacques da Luz traz mais segurança à comunidade, um anseio muito esperado pelos moradores da região. “Estamos muito felizes com o retorno do atendimento da base da Guarda aqui nas Moreninhas, um dos bairros mais populosos de Campo Grande. Com o patrulhamento ostensivo aqui em nosso bairro e no entorno, nossa segurança ganha reforço e zelo pelo bom convívio dos moradores, além de proteger nossos patrimônios públicos, como o próprio Parque Jacques da Luz. Agradecemos esse presente que nos foi dado pela Prefeitura”.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também