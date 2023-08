Revitalização da iluminação do campo da Praça José Santana Delmondes é entregue

O espaço de lazer e de prática esportiva que é utilizado pela população do Jardim Bonança e bairros do entorno, recebeu nessa quinta-feira (03), iluminação de LED adequada para poder atender as comunidades no período noturno, com oficinas de futebol para jovens e crianças e aulas de zumba para os adultos. São mais de três mil moradores beneficiados no bairro, além dos seis bairros do entorno que fazem parte das atividades oferecidas pela Funesp (Fundação Municipal de Esporte) no campo.

O serviço de troca de lâmpadas foi realizado pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), onde foram trocados os 4 postes e colocados 4 refletores com 4 lâmpadas de LED cada, totalizando 16 novas lâmpadas de LED que poderão garantir a prática esportiva em boas condições e em segurança no campo. As oficinas de futebol integram as atividades esportivas e recreativas do projeto Movimenta Campo Grande, promovidas pela Funesp, que visa o bem-estar da população e são realizadas nas sete regiões da Capital de forma gratuita.

Kédson Ferreira de Aguiar é pai de Gustavo de 10 anos e Gabriel, de sete anos. Os meninos são alunos da Oficina de Futebol, promovida pela Funesp, que atende cerca de 40 jovens e crianças do Bairro Bonança. O supervisor noturno conta que a prática do esporte aliada as atividades da escola, soma na responsabilidade dos meninos junto a rotina com a família em casa. “O esporte é um grande aliado da educação. Lá em casa mesmo, as aulas de futebol estimulam os meninos a estudar e terem boas notas na escola, porquê assim, eles podem vir praticar as aulas de futebol, já que o bom desempenho escolar é uma exigência solicitada pela Funesp para poderem praticar as aulas da oficina. A troca da iluminação do campo é muito bem-vinda, reforça ainda mais o gosto dos meninos pela prática do futebol, que é a paixão deles”, contou.

“A iluminação aqui estava inadequada para a prática de atividades no período noturno, momento que muitas pessoas podem desfrutar desse espaço de lazer. Foram trocados os postes e colocados refletores com lâmpadas de LED que agora garantem a prática esportiva em boas condições e em segurança nesse campo”, disse a prefeita Adriane Lopes.

“Nós queremos agradecer o Poder Executivo Municipal por atender nosso pedido e trazer essa iluminação para nosso campo. É uma conquista principalmente para esses meninos que usam esse campo assiduamente, quase que fazem dele suas segundas casas. Aqui tinha iluminação, mas ainda era escuro, não era adequado para os treinos durante o período noturno. Só aqui no Jardim Bonança são três mil moradores que utilizam desse campo, direta ou indiretamente, mais os seis bairros do entorno. Além da infraestrutura adequada, a iluminação de LED deixou nosso campo lindo, com o aspecto de luz do dia. Só temos a agradecer”, apontou Odair Medrado, presidente da Associação dos Moradores do Jardim Bonança.

As aulas das Oficinas de Futebol são dividas em quatro turmas, que acontecem de segunda a sexta-feira, entre os horários das 15h e 19h. Luiz Henrique da Anunciação é professor de educação física da Funesp, responsável pela prática da modalidade no Campo José Santana Delmondes. “Agora com a iluminação adequada, com certeza vai aumentar o número de alunos, já que os pais podem se sentir mais seguros e deixa-los vir a noite para as oficinas”.

